Joe Jonas se encuentra visitando el Chile por trabajo, ya que el músico y su banda DNCE teloneara mañana martes en el concierto de Bruno Mars y su novia decidió acompañarlo en este concierto.

La pareja se vio hace unos días dando un paseo por la Plaza de Armas en y en el cerro Santa Lucia, las dos celebridades salieron a caminar y comer dejando impresionados a los transeúntes que los identificaron. La actriz Sophie Turner, es reconocida en el mundo entero por su rol de Sansa Stark en la serie Game of Thrones y su novio el cantante Joe Jonas.

Y a pesar de haber alcanzado la fama muy joven, “Sansa Stark” es una mujer sencilla que no tiene problema en interactuar con los fans de GOT. Esto quedó comprobado con el bello gesto que tuvo hacia un carabinero.

El uniformado se acercó a la actriz para pedirle que le firmara uno de los libros en los que está basado la famosa serie Game Of Thrones. Para ser más exacto Turner le autografió una de las novelas de George R.R Martin, “Canción de Hielo y Fuego”.

Así lo mostró la página de Facebook, Valar Morghulis Chile, en donde se ve a la actriz compartiendo de buena gana con el carabinero y dándole el autógrafo para su libro.

Un Caminante Verde le pidió un autógrafo a Sansita 😍 Posted by Valar Morghulis Chile on Wednesday, November 29, 2017

Por otra parte los comentarios de los fans fueron hilarantes e hicieron referencia a hitos de la serie: “Pronto: Descubren nuevo fraude en Carabineros de Chile, el Banco de Hierro de Braavos acusa que la institución usó la firma de Sansa Stark para expoliar al Banco, ampliaremos” y “Sansa siempre metida donde no debe, antes firmó lealtad a Jofrey y los Lannister, ahora a los pacos qlos. No importa, the north remember!”