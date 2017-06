“Se buscan mujeres guapas y sin novios celosos”: el anuncio que desato la furia en las redes

Hoy en día hay que tener cuidado con lo que se publica. Y no sólo porque la privacidad ya parece ser cosa del pasado, sino también porque realmente es importante leer dos veces antes de escribir o de hablar, ya que puede desatar una gran discusión en las redes. Y este es un caso, pero con bastante razón.

Así pasó con una oferta laboral poco convencional y que dejaba en claro lo que quería, pero no a todos les pareció. La cuenta que desató la polémica es Richard New Look, una discoteca española que estaba buscando personal femenino para el verano. Básicamente se ofrecía un puesto como guardarropía y camarera, pero sus requisitos se pasaron de la ralla.

Por ejemplo, el aviso solicitaba candidatas mayores de edad y que idealmente no tuvieran “novios enfermos celosos esperándolas a las cinco en la puerta para llevarlas a casa”.

Julio_Elferoz fue el usuario que lo publicó, agregando también que tuvieran buen físico, guapas, además de tener experiencia poniendo copas y en el trato a clientes.

Por supuesto, preferentemente solteras, y sino que no las controlaran sus parejas. El usuario, quien es dueño del local, también aseguró que sino debería despedirlas. Y quien no estuviese de acuerdo con las condiciones “no le hiciera perder el tiempo”.

Por supuesto de inmediato generó muchas reacciones adversas por lo explícito y directo de su mensaje. Los comentarios en contra de la publicación no se hicieron esperar, y es de entender, ya que no correspondía.

¿Cómo reaccionarías tú?

Información de: Guioteca.