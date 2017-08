Se cambió de sexo cuando era muy joven, ahora se arrepiente y tomó esta decisión

Desde temprana edad, Ria Copper no se sentía cómodo. Su historia se hizo conocida a nivel mundial la persona más joven en cambiarse de sexo en Inglaterra cuando solo tenía 15 años. Decisión, al parecer, de la que no estaba seguro. Nació como hombre y en la pubertad se comenzó a inyectar hormonas femeninas. Años después lo lamentaría. Y lo volvería a lamentar. Fueron 3 veces las que se cambió de género. Después del primer proceso se arrepintió y comenzó la transición para volver a ser hombre, y luego, años después, quiso volver a ser Ria.

Después de su primer cambio de sexo, decidió que quería volver a ser Brad. Lo hizo y se mantuvo así por 5 años, y hoy, a sus 23 años, nuevamente volverá a ser Ria.

Muchas personas salieron a criticar su indecisión y se creó una gran polémica sobre las personas que deciden cambiar de sexo a temprana edad.

Pese a ello, Ria, dice ella, siempre ha estado segura de lo que quería. Ella siempre estuvo segura de que quería ser mujer, pero comenzó a tener miedo de que nadie la aceptaría como una. Todos sus cercanos se mostraban confundidos.

“Siempre he sabido que soy mujer. Era todo el resto el que estaba confundido, no yo. Ocupaba maquillaje y tacos desde los 12, y no tenía dudas. Pero sentí tanta presión de la sociedad, que seis años después caí. Estaba desgarrada. Sabía exactamente quién era, pero también quería encajar y ser “normal”. Sólo ahora me doy cuenta de que eso me hacía incluso más infeliz. Ahora seré yo misma… y espero finalmente ser feliz”, dijo.