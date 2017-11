Javiera Díaz de Valdés, actriz y ex modelo chilena de alta costura, se casó con Juan Manuel Vial, periodista y crítico literario, en una ceremonia sencilla e íntima en la playa de Zapallar.

La actriz, quien actualmente tiene 36 años, fue esposa del escritor Pablo Mackenna, con quien se casó en el mismo balneario mencionado en el año 2006. La esperada ceremonia fue cubierta por diferentes medios, programas de televisión y paparazzis quienes llegaron hasta el lugar para registrar los mejores momentos del evento que tenía como protagonistas a una querida pareja del espectáculo chileno.

El matrimonio de Valdéz y Mackena terminó en el año 2009. Pese al distanciamiento, son padres de una niña y mantienen una relación cordial conocida por los medios.

“A Juan Manuel lo conozco hace mil años, no es que sea mi mejor amigo pero lo conozco mucho. Además que lo encuentro un seco, es muy bueno en lo que hace (…) Me parece genial que se case y que esté feliz, que esté contenta“, manifestó Mackenna en una entrevista al diario Las Últimas Noticias tras enterarse del compromiso de su ex pareja.

Tras varios años, la actriz comenzó una relación con Juan Manuel (hermano de la productora de modas Juanita Vial quien tuvo una relación con Mackenna) y celebró recientemente su matrimonio ante un pequeño grupo de invitados, quienes disfrutaron del encuentro y enviaron sus agradecimientos a la pareja a través de redes sociales.

Pese al hermetismo ya se filtraron las primeras imágenes del evento. En las fotografías aparece la actriz, quien lució un vestido color marfil de manga larga, en compañía del periodista que eligió un traje gris para la ocasión.

