Se descubre identidad de persona que acosó a Kika Silva con filtrar vídeos con Álvaro Gómez

Un radical vuelco tomó la situación que afectaba a Kika Silva por estos días. Un desconocido usuario con el nombre de “Chanchito verdades” le escribió un extenso mensaje donde aseguraba tener vídeos y fotos de la panelista junto el actor Álvaro Gómez a los besos.

El usuario amenazó a Kika con difundir las imágenes si ella no asumía el romance, a lo que la rubia muy enojada le respondió que lo denunciará si seguía amedrentando. Tras el aviso de demanda, el usuario reveló su identidad al panelista de ‘Bienvenidos’ Hugo Valencia, y aseguró ser una niña de 15 años y que había inventado todo.

La panelista de Canal 13, Kika Silva, protagonizó una bullada discusión hace un tiempo en redes sociales con un usuario de Instagram que la amenazó con publicar fotografías y videos suyos que evidenciaron una relación afectiva con el actor Álvaro Gómez, excompañero de la rubia en “Bailando”.

En esa ocación la respuesta no se hizo esperar por parte de Silva. “Si sigues siendo tan psico te voy a denunciar al cyber crimen de la PDI. Nunca me meto en estas cosas pero se te está pasando la mano y que te metas con mis cercanos no lo permito”, escribió, recibiendo inmediatamente una respuesta por parte del acosador virtual, quien ha continuado amenazándola y ofertando la foto a programas de TV.

La supuesta joven utilizó la misma cuenta para pedir disculpas y confesó su mal actuar.

Movida por el miedo a una denuncia a la PDI, la persona se comunicó con el periodista del matinal, Hugo Valencia, a quien le confesó que era una joven de 15 años, que no trabajaba en el citado gimnasio y que había inventado todo. Además, hizo lo mismo en la cuenta de Silva.