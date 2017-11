Se fue de fiesta con sus amigos y regresó con algo horrible en el rostro [FOTOS]

La increíble historia de un hombre que terminó con el rostro tatuado tras una noche de fiesta se ha vueltoen Facebook

El incidente ocurrió en Swansea, al sur de Gales. La mañana siguiente a la parranda, el sujeto se levantó y fue a su baño para asearse. Hasta ahí todo transcurría con normalidad, pero al mirarse al espejo se llevó la sorpresa de su vida: lo tenía todo pintado.

Intentó lavarse con jabón para sacarse la tinta, pero al ver que no salía reparó en que las cosas eran peores de lo que se imaginaba: se trataba de un tatuaje. Unos lentes mal dibujados (y que hasta decían ‘Rayban’) estaban impresos alrededor de sus ojos. Las imágenes que circulan en Facebook son muestra de ello.

“No tenía recuerdo de haberme hecho el tatuaje porque había estado celebrando con mis amigos la noche anterior y sucedió cuando estaba borracho. Cuando desperté a la mañana siguiente pensé que alguien había usado un marcador, aunque cuando lo intenté borrar no salía”, asegura el protagonista de esta historia.

Aunque se trataba de algo fuera de lo común, se lo tomó a la broma y aprendió a vivir con ello, al menos por un tiempo. “Cuando mi familia me vio por primera vez fui objeto de muchas miradas, pero después me acostumbré al tatuaje y decidí no deshacerme de él”, continúa su relato, que se ha viralizado en Facebook.

Sin embargo, en otra noche de salida con sus amigos fue blanco de burla de la gente del bar y eso fue decisivo para cambiar de opinión. “Al día siguiente pensé en mi familia y lo avergonzados que debían estar cuando salía con ellos a la calle, entonces decidí que lo tenía que sacar”, confesó. Así, se sometió a un tratamiento láser que le quitó los tatuajes.

Vía La República