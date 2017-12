Una investigación contra el Hospital Shalimar Bagh (Nueva Dehli, India), ha sido abierta luego de que un recién nacido fuera declarado muerto y sus familiares se dieran cuenta que respiraba cuando estaba a punto de ser sepultado.

De acuerdo a lo consignado por medios locales, la madre del pequeño había dado a luz a gemelos el pasado jueves, y nada más terminar el trabajo de parto fue informada de que uno de ellos no había logrado sobrevivir.

A las pocas horas los médicos comunicaron a los familiares que el segundo niño también había fallecido y ambos cuerpos les fueron entregados en bolsas de plástico.

Max hospital in #Delhi's Shalimar Bagh declared two-newborn twins dead and their bodies were handed over to parents, one newborn found alive by the family later; Newborn and mother admitted to another hospital. pic.twitter.com/Uxpv3eALTd

