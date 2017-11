La llegada de Leonardo Farkas sorprendió a todos, ya que fue incluso más llamativa que la de todos los candidatos presidenciales. Y es que el filántropo llegó con todo el estilo que lo caracteriza a cumplir con su deber cívico en este importante día de elecciones.

“El primer requisito es tener crespos rubios, ser bien formado y tener dientes blancos. Hablando en serio el requisito es acabar con la corrupción que hay, porque esto no lo hemos visto en este país. Dicen ‘vamos a acabar con la corrupción’, quiero un presidente que sea mano dura, tiene que acabar con la corrupción”, fue el primer comentario del Farkas sobre cuáles deberían ser las características del próximo presidente de Chile, justo antes de sufragar.

En una lujosa limusina y escoltado por varios guardias, el empresario llegó hasta el colegio Sagrados Corazones de Manquehue, ubicado en Vitacura, para poder votar. A todos les llamó la atención toda la parafernalia que se utilizó para llegada de Leonardo, que fue muy distinta a la de los propios candidatos presidenciales.

La primera dificultad que tuvo que enfrentar Farkas fue la fila que estaba en su mesa. Es por esto que para evitar inconvenientes, se le permitió pasar primero a votar. Lo que uno podría pensar como un acto irrespetuoso por quienes llegaron primero, en realidad fue un alivio. Esto debido a que una gran cantidad de personas se acumuló para poder fotografiarse con él.

Luego de poder votar, Leonardo nuevamente se acercó a la prensa para conversar con ellos sobre el proceso de votación vive Chile: “Podría ser un poco más simple. Tienes que doblar el voto así, luego así. Eso le complica sobretodo a la gente edad, es una recomendación para la próxima”.

Respecto a una posible candidatura presidencial, el empresario aseguró que “me gusta ayudar a las personas a mi manera, ayudó al que quiero y me estoy preocupando. No quiero ser presidente, quiero ser rey, porque él tiene todo el poder, como en las películas. En cambio el presidente tiene al Senado, tiene esto y lo otro, no lo dejan hacer las cosas”.

Y no tan sólo eso, antes de abandonar el recinto, Farkas aprovechó de mostrar parte de las joyas que estaba utilizando: "Este es oro rosado, con un diamante blanco que dice una F y en el otro una L. La pulsera lo mismo, oro rosado y con diamantes rojos", comentó el filántropo, mientras mostraba su accesorios a las cámaras.

