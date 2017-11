Sebastián Carter se defendió así de las acusaciones de infidelidad de Catherine Mazoyer

Había optado por el silencio, pero al ver las declaraciones que Catherine Mazoyer, madre de sus dos hijos – Milan y Gala – realizó en LUN, donde sentenció estar muy dolida con todo lo ocurrido, “es algo que vengo acarreando hace dos meses y no solo hay infidelidades”, dijo la actriz, agregando, “Sebastián es el papá de mis hijos, entonces públicamente yo nunca voy a hablar mal de él”; el aludido alzó la voz en su defensa.

Sebastián Carter, el recordado participante del dating show de Canal 13, “Amor Ciego”, declaró en el mismo medio, “me parece irónico que en un momento ella diga que no va a hablar mal de mí, porque soy el padre de sus hijos, cuando lo único que ha hecho ha sido desprestigiarme. Ella se fue hace más de un mes de la casa, pero son temas a los cuales yo nunca he decidido abrir las puertas, nunca he decidido hablar de mi vida privada, si ella lo hizo es cosa de ella, pero es bastante paradójico que de alguna forma me trate de defender y diga que no va a hablar mal de mí cuando literalmente me ha destrozado en las redes sociales”.

Y remató con su férrea defensa, alegando que “lo único que diré es que nunca he sido infiel. Si ella se quiere llenar la boca hablando de mí, cosa de ella. Yo soy un caballero y nunca la he engañado. No voy a hablar más por respeto a mis hijos”, sostuvo.

Vía Lima Limón