Secuestran a modelo para venderla en la Deep Web; la rescatan y su testimonio es desgarrador

Chloe Ayling es una modelo inglesa de 20 años que, tras un viaje a Italia donde se suponía que participaría en una sesión de fotografías, fue secuestrada y ofertada en la Deep Web como esclava sexual.

Ayling fue engañada por sus captores, quienes a su llegada a Milán le dijeron que sería vendida para un cliente en el Medio Oriente. Tras esta noticia, el supuesto secuestrador, llamado Lukasz Herba, la llevó a comprar zapatos a un centro comercial.

El abogado de la modelo señala parte de esta historia:

Tras ir de compras, se cree que Ayling fue atacada por dos hombres y drogada con tranquilizante de caballos. Despertó horas después adentro de una bolsa en la cajuela de un carro que se dirigía a Borgia, un pueblo a unos kilómetros de Turín, Italia.

Durante seis días permaneció esposada a un buró y obligada a dormir sobre un sleeping bag; y aunque la modelo dijo que nunca hubo ningún abuso sexual, las investigaciones señalan que intentaron venderla en la Deep Web, ofertándola como esclava sexual a partir de 300 mil dólares.

Después de seis días de no recibir ninguna oferta para comprarla o alguna recompensa por su rescate, y luego de que uno de los captores descubrió que era madre, la llevaron al consulado inglés en Milán, el pasado 17 de julio, y sin hacerle daño notificaron su presencia a la policía.

Al principio, la fuerza policíaca de Milán dijo que la historia de la modelo parecía falsa, por detalles como la compra de zapatos o el momento en que la entregaron a la policía; sin embargo, más tarde descubrirían que la historia era bastante real.

Incluso descubrieron una carta de liberación por parte de los captores que decía lo siguiente:

Se cometió un error durante tu captura, en especial considerando que eres una madre joven y no estás en las circunstancias de ser vendida. Cuando llegues a tu país natal abandonarás cualquier intento de investigación sobre tu secuestro y tú y tu familia nunca hablarán de nosotros con un mal lenguaje, lo harán con respeto, porque te hemos tratado con justicia, respeto y esperamos lo mismo a cambio.

Sabes de tu valor en el mercado de trata de blancas, y debes de entender que esto no es personal; estos son negocios. Tu liberación se llevará a cabo por un número de factores a considerar.

Al día siguiente de la entrega de Ayling se dio con un supuesto secuestrador: Lukasz Herba, quien se definió a sí mismo como asesino a sueldo y miembro del grupo terrorista Black Death; aunque para la policía, este sujeto es tan solo un fantasioso que no está tan ligado con la red criminal.

Asimismo, la policía italiana dio con el lugar donde mantuvieron a la modelo secuestrada, allí encontraron sus pertenencias:

Además, mantienen en custodia el automóvil utilizado para el secuestro de la modelo:

Tras esta experiencia y de regreso a su país natal, la modelo ha dado varias entrevistas sobre lo sucedido, y ha contado su versión.

En dichas entrevistas la modelo ha mencionado lo que decían sus captores sobre su venta:

Uno de los secuestradores me dijo que había ganado cerca de 17 millones de dólares en cinco años, vendiendo chicas a los países árabes. También que cuando un comprador está interesado en una chica, la compra en una subasta y puede dársela a otras personas. Cuando deja de ser de interés, la chica se convierte en la cena de los tigres.

Se cree que Black Death trabaja solamente en la Deep Web y tiene varios años ofreciendo el servicio de esclavitud sexual. Además, a Lukasz Herba se le encontró un panfleto de esta empresa, en donde señalan algunas de las condiciones para la venta de chicas, transporte y entrega de las mismas.

Entre las clausulas podemos leer la de entrega, en donde menciona que:

Esta es una de las fotografías que se pueden encontrar en la Deep Web, sobre los servicios que ofrece Black Death. En ella se puede ver la fotografía de una mujer atada adjunta a sus datos: país de origen, dónde fue secuestrada, peso, medidas y estatus médico.

Black Death trabaja desde 1994, y a pesar de haber sido investigada por algunos periodistas, permanece en el misterio, pues han mencionado que no quieren ningún tipo de publicidad, ni entrevistas, ni periodistas ni bloggers, solo clientes y propuestas serias.

La imagen que utilizan para promocionarse es una ilustración de los médicos durante la Peste Negra, quienes utilizaban una máscara especial para protegerse de dicha enfermedad.

A la llegada de Chloe Ayling al Reino Unido, la modelo dijo sentirse agradecida con el trabajo hecho por la policía italiana, y advirtió lo peligrosa que es esta organización para otras chicas:

Estoy agradecida con las autoridades italianas y del Reino Unido, por todo lo que han hecho para mi liberación. Acabo de llegar a casa después de cuatro semanas y no he tenido tiempo para ponerme a pensar en lo sucedido. No tengo la libertad para decir nada de lo sucedido hasta hablar con la policía del Reino Unido.