Selena Gomez continúa defendiendo a 13 Reasons Why

Selena Gomez tiene un vínculo muy especial con 13 Reasons Why, y es por eso que a pesar de las críticas más rudas, ella sigue defendiendo las decisiones que hicieron de este proyecto uno de los más controversiales y comentados del año.

“Entendí que estábamos tratando con algo muy difícil, pero los chicos hoy en día están muy expuestos a cosas que no hubiese entendido cuando tenía 8 años”, dijo Gomez esta semana en el show de Elvis Duran. “Sentí que si íbamos a hablar de este tema, mejor lo hacíamos en una manera honesta, real, y fiel al libro”.

Gomez y su madre, Mandy Teefey, adquirieron los derechos de la novela hace ocho años atrás, y en aquel entonces incluso se contemplaba que fuese ella quien interpretara el rol de Hannah Baker. Los planes finalmente cambiaron, 13 Reasons Why no llegó al cine y Selena no actuó en la producción. Pero al final todo resultó mejor, porque la serie se convirtió en un gran fenómeno que regresará a Netflix en 2018 para una segunda y reveladora temporada.

En respuesta a la controversia sobre la manera cruda en que muestran escenas de violación y el suicidio, Gomez dijo que “la entiende”, pero que al final del día ella y los escritores se comprometieron a contar una historia adolescente auténtica. “Esto está sucediendo todos los días, lo quieran ver o no, eso es lo que está pasando”, afirmó.

“Creo que para la gente es incómodo hablar de esas cosas”, dijo Gomez. “Pero ocurren, y espero que sea un camino para que la gente acepte lo que ocurre y lo cambie, que hable sobre eso”.

Sobre la segunda temporada, actualmente en preproducción, Gomez confirmó que responderá a muchas preguntas, y que también será “alentadora”.

“La otra vez fui a la oficina de los guionistas y sentí que estaba viendo una película porque me volví loca con lo que estaban haciendo”, dijo. “En realidad es muy alentadora, así que tomaremos un poco de inspiración de la primera y la llevaremos a la segunda”.

E!