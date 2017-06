Selena Gomez lució más sensual que nunca en su última cita con The Weeknd ¡Mírala!

Selena Gomez sigue acompañando a The Weeknd durante las paradas de su gira por Nueva York, a la vez que ella cumple con sus propias obligaciones de prensa. De hecho, Selena compartió algunas fotos en Instagram de su reciente cita con el artista.

La chica de 24 años impresionó a todos con un vestido de blanco satén con detalles de encaje negro, mientras posó en una terraza. Selena usó su cabello castaño en ondas alisadas alrededor de sus hombros, mientras destacó su belleza natural con sombra oscura en sus ojos.

Las imágenes las tomó Alfy, un director creativo y fotógrafo, quien se unió a Gómez en su gira Revival Tour en 2016.

Gómez etiquetó al intérprete de Starboy en una de las imágenes, y escribió “noche de cita” junto a otra.

La pareja disfrutó de una cena en Rao, un lugar que Vainity Fair calificó como “el restaurante más exclusivo de Nueva York”.

Desde el comienzo de su relación en enero, Selena siempre ha apoyado a The Weeknd durante su gira mundial. Gomez recientemente participó en The Morning Mash Up de SiriusXm, donde reveló por qué acompañó a su novio durante los últimos meses.

“Amo dar apoyo”, dijo Selena. “Amo estar ahí. Se siente bien. No lo sentía desde hace un tiempo”. Reveló que la mejor parte de asistir al concierto de alguien más es poner su “cabello en un moño” y “bailar toda la noche”.

¿Lo próximo para Selena y The Weeknd? Una fuente le dijo a E! News que el sexy estrella también estará con The Weekdn en sus presentaciones en la Gran Manzana, a realizarse en el Barclays Center el martes y el miércoles. “The Weeknd está en la ciudad y Selena se quedará con él en su hotel”, compartió nuestra fuente. “Ella planea ir a verlo”.

Además de noches íntimas y conciertos agotados, una fuente reveló que el amor que sienten mutuamente es lo que hace que esta relación sea diferente a sus romances anteriores con Justin Bieber y Bella Hadid.

“Este amor es muy maduro, ella está en un lugar mental muy diferente”, compartió la fuente de E! News.

“Ella verdaderamente descubrió quién es y qué la hace feliz. Ama a Abel y él la ama a ella. Se han conocido muy bien y han aprendido de sus relaciones pasadas lo que quieren y lo que no”.