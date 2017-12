Su ruptura con The Weeknd y posterior regreso con Justin Bieber acaparó las portadas de todos los portales de farándula. Esta semana, Selena Gómez, recientemente elegida como mujer del año por la revista Billboard, respondió a muchas de las incógnitas de sus fans.

Las declaraciones que a continuación se recogen fueron hechas por la artista cuando su ruptura con The Weeknd estaba reciente y ya se había dejado ver con Justin, aunque todavía no había resurgido el amor entre ellos.

En primer lugar, la artista respondió a las cuestiones relacionadas con su alejamiento de las plataformas sociales:

“Alejarme fue pasar tiempo con las cosas que importan. He estado saliendo con un viejo amigo, y básicamente, en cada conversación, queremos que todo sea intencional, significativas, que te recuerden que todo está aquí y no se trata de lo que está sucediendo afuera”.

“¿Cuál ha sido la mejor parte de ser soltera?”, pregunta la reportera.

Ante la cuestión que todos esperaban, “¿Qué devolvió a Justin a tu vida?”, Selena no fue del todo clara, pero si dejó algunos detalles sobre la mesa:

“Tengo 25. No tengo 18, o 19, o 20. Valoro a las personas que realmente han significado algo en mi vida. Antes -tal vez-, podría haber estado forzando algo que no estaba bien. Pero eso no significa que me deje de preocupar cuando de pronto se va. Y eso va para la gente en general, afirmó.