¿Selena Gomez y Justin Bieber vuelven a estar juntos? Los fanáticos están seguros que sí

Al parecer esta antigua pareja podría estar de vuelta. Los exnovios Justin Bieber y Selena Gomez fueron vistos pasando el día juntos en Los Angeles el domingo. Según TMZ, Bieber y Gomez asistieron a la iglesia juntos en la mañana, luego fueron a almorzar y Bieber incluso fue visto conduciendo a la casa de Gómez más tarde en la noche. Para una expareja que hasta hace un rato no quería verse ni en pintura, luego de una ruptura muy publicitada, esto parece un gran acercamiento. ¿Podría significar que Justin Bieber y Selena Gomez están de vuelta juntos? ¿Y qué hay de The Weeknd?

Al parecer, Selena Gomez estaría soltera nuevamente, luego de separarse de su novio de casi un año, The Weeknd. Fuentes confirmaron a People el lunes por la mañana que Gomez y The Weeknd suspendieron su relación. Combine esa noticia con todo el tiempo que Gomez ha estado pasando con su ex Justin Bieber recientemente, y puede ver por qué un grupo de personas está asumiendo que “Jelena” volverá a estar unida.

Nuevas fotos de Bieber y Gomez muestran a la ex pareja dejando la Iglesia Zoe en Nueva York, que es la organización religiosa orientada a los jóvenes y las celebridades de la que ambas estrellas han sido miembros activos recientemente. Pero lo realmente revelador es que esta no es la primera vez que Justin y Selena han sido vistos juntos la semana pasada. Solo unos días antes de estas fotos, los dos fueron vistos saliendo juntos en otra ocasión.

Justin Bieber y Selena Gomez estuvieron saliendo por unos cuatro años a principios de la década de 2010, aunque la relación estuvo marcada por la constante charla de rupturas y maquillajes. Esto también fue durante un período particularmente extenuante para Bieber a la vista del público, ya que enfrentó múltiples escándalos públicos. La pareja finalmente se separó para siempre en 2015, acentuada por la liberación de Gómez de su canción “The Heart Wants What Wants”, que según confirmó fue inspirada por Bieber.

Desde la ruptura, Bieber ha estado vinculado a una serie de modelos famosas, como Hailey Baldwin, Sofia Richie y Kourtney Kardashian, pero su mayor enfoque, al parecer, ha sido reinventarse a sí mismo como un músico más respetado.

Selena Gomez comenzó a salir con The Weeknd al comienzo de 2017, y la pareja parecía estar fortaleciéndose durante todo el año. Sin embargo, informes recientes dicen que ambos horarios increíblemente ocupados hicieron que sea muy difícil mantener su relación a flote, por lo que decidieron romper recientemente.

El momento de la separación de Selena y este aumento de tiempo con Justin realmente parece justificar la resurrección de Jelena, aunque por supuesto, los dos también podrían estar trabajando en su amistad y nada romántico podría estar sucediendo entre ellos. Pero, de nuevo, nunca es fácil simplemente ser amigos cuando tienes una historia romántica tan tensa con alguien. Lo único que realmente sabemos con certeza es que incluso si no estamos experimentando Jelena 2.0 en este momento, todos seguirán vigilando a Justin y Selena durante los próximos meses para tratar de descubrir qué está pasando realmente entre ellos.