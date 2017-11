Hacerse un cambio radical en el pelo está de moda. Y como buena it girl que se precie, Selena Gómez ya pueda tachar el tinte de su lista de tendencias pendientes. Para estrenar melena, la cantante ha escogido la alfombra roja de los American Music Awards, donde ha sorprendido posando con un decolorado nada casual. ¡Selena se ha marcado un ‘rubio Nirvana’!

Este guiño al mítico rubio de Kurt Cobain no lo escogió sin más. Selena decidió pisar fuerte la red carpet para la que ha sido su reaparición pública tras un año alejada de los escenarios a causa de sus problemas con el lupus. Esta rentrée, además, coincide con la reciente confirmación de su vuelta con Justin Bieber, con el que está volviendo a salir tras romper su relación con el también cantante The Weeknd.

Durante el show, la cantante de 25 años presentó su nuevo single Wolves, en colaboración con Marshmello. Cantando sobre un auto en un bosque oscuro y acompañada por un grupo de bailarinas, Selena mostró toda su talento y sensualidad. Recordemos que desde 2014 que Selena no se presentaba en el Microsoft Theater de Los Ángeles. En aquella ocasión, interpretó una emocionante versión de su tema The Heart Wants What It Wants.

El ‘Nirvana Blonde’ (como lo ha denominado su colorista en redes sociales) consiste en combinar el rubio platino con las raíces morenas. ¡Y a nosotros nos encanta! Horas antes de la gala ya nos regaló un aperitivo a través de su Instagram. Y sobre la alfombra roja de los American Music Awards, Selena complementó su transformación capilar con un estilismo muy rockero, en cuero y con estrellas estampadas.

