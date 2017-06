Señales de que estás arruinando tu relación

Las relaciones de pareja, lamentablemente, suelen desgastarse o empiezan a no funcionar por una serie de razones. Y, según Scarlet Stuardo de Fucsia, “muchas veces nos olvidamos de la base e importancia de nuestra relación y comenzamos a arruinarla con acciones y palabras. Sin que deseemos que sea así, el egoísmo, la frialdad y la rutina, entre otras cosas, asumen un papel importante y arrasan con lo bueno que nos queda de pareja”.

Por eso, a continuación, la autora enumeró una serie de señales que mostrarían que estás arruinando tu relación sentimental:

1. Celas a tu pareja por todo. El peor error de las parejas es celarse excesivamente. No sólo se trata de la gran molestia que provocas al prohibirle ver a algunas personas o actuar de algunas maneras, si no que además te dañas a ti mismo con pensamientos destructivos.

Si eres muy celoso y no te han dado razones para serlo, es hora que controles esa inseguridad y lo manifiestes con humildad a tu pareja para buscar una solución. Créeme que ambos están sufriendo con ese sentimiento y continuar así los terminará por separar.

2. No te preocupas por la intimidad. Si te esfuerzas poco o nada en la relación sexual, descuidas tu aspecto, creatividad e iniciativa, claramente estás arruinando tu relación. Tanto hombres como mujeres muchas veces dejan de preocuparse por la intimidad con su pareja, siendo que el aspecto sexual es uno de los pilares más importante en una relación.

Si ya sospechas que no has puesto mucho de tu parte y quieres remediarlo, pregúntale qué le gusta o si algo estás haciendo mal o simplemente sorpréndelo y esfuérzate para que cada encuentro sea especial. La conexión carnal puede ser magnífica si te dejas llevar y te esfuerzas para que tu pareja disfrute.

3. Eres frío o fría. Cuando dejas de lado los detalles, no eres cariñoso al hablar o dejas a un lado el romanticismo, estás destruyendo tu relación. La falta de expresividad y frialdad son los peores enemigos del amor.

Es importante que seas detallista con tu pareja, que le hables con cariño y no descuides sus necesidades.

4. No te importan sus problemas. Más allá que no te importen, los dejas pasar por alto o no les prestas atención. Tú no sólo eres la pareja, además eres su confidente, amigo y una persona en la que confía mucho. Preocúpate de sus inquietudes, dale algún consejo, y si no sabes que decir escúchalo. Eres su refugio, no una persona más del montón.