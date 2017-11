Shakira fue vista en Barcelona, días después de revelar una hemorragia en sus cuerdas vocales que provocó la decisión de cancelar 17 shows.

Shakira, de 40 años, aparece vestida casualmente en su última aparición en la ciudad catalana, donde vive con el futbolista Gerard Piqué y sus dos hijos.

La cantante colombiana pidió disculpas a sus admiradores a través de Twitter tras posponer toda la etapa europea de su gira mundial de El Dorado, diciendo que le pesa en el corazón, pero que debe dejar de cantar para recuperarse.

Dijo también que no puede esperar para volver al escenario y “escuchar sus voces cantando junto con las mías”. Shakira debía comenzar su gira en Alemania el miércoles pasado, pero se vio obligada a retirarse del programa de apertura para evitar dañar su voz.

Esperaba recuperarse por completo antes de su próximo concierto programado en París el 10 de noviembre. Sin embargo, el lunes emitió una declaración que revela la magnitud del daño en su cordón vocal derecho, mientras se disculpa con sus fanáticos y equipo por no poder tocar para ellos.

La cantante ha decidido reprogramar la gira en 2018, con el asesoramiento del médico. En una larga nota para sus seguidores publicada en Instagram, escribió: “A mis amigos y fanáticos, durante los últimos cinco meses me he dedicado por completo a preparar mi gira mundial de El Dorado. Sin embargo, estos últimos días, justo antes de mis primeros conciertos, han sido los más difíciles de mi carrera. A fines de julio fui a un chequeo de rutina antes de comenzar a diseñar esta gira y mi médico confirmó que mis cuerdas vocales estaban en perfectas condiciones. Hacia el final de octubre, sin embargo, en el tramo final de mis ensayos, sentí una extraña ronquera que impedía mi canto. Los médicos, al momento del examen, detectaron que había sufrido una hemorragia en la cuerda vocal derecha. Luego fui al descanso vocal recomendado por los especialistas en un intento de recuperarme a tiempo para mi primer show en Colonia. Desafortunadamente, la hemorragia no parece reabsorberse y mi pesadilla continúa. En este momento me encuentro en una batalla difícil mientras trato de recuperarme por completo. Me duele no poder cantar este mes, porque han hecho incluso lo imposible por conseguir boletos y acompañarme a través de los diferentes países de Europa”.

“En todos los años que he estado cantando, nunca me he enfrentado a una situación como esta. Como tal, y con un corazón enfadado, debo anunciar que me veo en la obligación de posponer mi gira europea hasta 2018, para permitirle a mi cuerpo varias semanas necesarias, dedicadas a mi recuperación completa”

Esa fueron parte de las palabras de la cantante, a quien por su puesto todos sus fans apoyan y envían las muestras más grandes de solidaridad y buenos deseos para que se recupere y pueda retomar su carrera.