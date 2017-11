Shakira vive su peor momento

Shakira se encuentra en sus horas más bajas. Parecía que iba a ser un buen final de año para la cantante, pero nada más lejos de la realidad. A los constantes rumores de crisis en su matrimonio con Piqué, se le suma su implicación en los «Papeles del Paraíso», que aseguran que la cantante colombiana gestiona 31,6 millones de euros en Malta y Luxemburgo.

Se trataría del dinero conseguido por los derechos de autor de sus canciones, que gestiona en esos dos países con ventajas fiscales, según señala el diario francés «Le Monde», uno de los medios que ha participado en la investigación.

Por si fuera poco, la cantate, que estaba ilusionada por volver a subirse a los escenarios, tuvo que suspender el primer concierto de su gira «El dorado World Tour», con gran pesar, por un problema en las cuerdas vocales. La colombiana aseguraba sentirse «muy triste» por no poder cumplir con ese concierto y expresaba su confianza en que, siguiendo los consejos médicos, pueda recuperarse pronto.

Pero nada más lejos de la realidad. Sus conciertos de París, Amberes y Ámsterdam han sido cancelados también por el mismo problema. «De nuevo les agradezco de corazón todo el apoyo que me han brindado ayudándome a mantener el ánimo en este momento difícil. Con el favor de Dios nos veremos muy pronto en el comienzo de mi gira», escribía la propia cantante en su cuenta de Facebook, dejando preocupados a sus miles de seguidores.

No es de extrañar que Shakira no atraviese su mejor momento, las malas noticias en su vida no cesan. Desde hace algunos meses, su matrimonio también está en entredicho y la campaña que ha hecho Piqué a favor de que haya una votación en Cataluña, no ha ayudado. La política es un tema del que Shakira nunca ha querido hablar y que ha traído muchos quebraderos de cabeza a la pareja.

ABC