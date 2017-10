Shirley Arica alborota las redes con atrevido escote [FOTO]

está acaparando la atención de todos por su belleza. Ella hace gala de sus atributos físicos con osadas fotografías en Facebook

Así, por ejemplo, ha llamado la atención de sus seguidores en la mencionada red social una imagen en la que luce su busto en un atrevido escote. La imagen tiene poco tiempo en el ciberespacio pero ya está dando que hablar.

“¡Me siento tan feliz!”, escribió la integrante de ‘Combate’ en su publicación en Facebook, en la que, además, da a conocer sus números de contacto para quienes deseen tenerla en algún evento.

Los elogios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. “Todos los días prendo la TV sólo para verte a ti”, “¡Eres preciosa! Éxitos en tu carrera”, son algunos de los comentarios de parte de los fans de Shirley Arica.

Como integrante de ‘Combate’, Shirley Arica viene recibiendo duras críticas de parte de cierto sector de televidentes, quienes consideran que no tiene un buen desempeño en el programa. Incluso el mismo Gian Piero Díaz le reprochó que su pobre performance en las competencias durante la última emisión del reality.

“Más allá de las bromas y todo, no te das cuenta que después de no sé cuántos meses estás compitiendo y la actitud con la que compites no es la mejor”, dijo, ante la atónita mirada de la modelo.

Vía La República