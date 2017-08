si estás en uno de esos días malditos estas fotos te harán sentir mejor

Cuando sientas que tu día no va para nada bien y crees tener la peor suerte del mundo solo por que no te salen las cosas como lo planeaste, no te deprimas, recuerda que aunque sea difícil de aceptar, todo pasa por algo y no queda más que aprender de los malos ratos y seguir adelante siempre con la mejor actitud.

Y si hoy es uno de esos lunes, martes, viernes o cualquier día en el que hubieses preferido no levantarte de la cama, ni salir de tu casa porque nada te favorece, dale un vistazo a estas imágenes que te harán sentir mejor con su grado tan elevado de desgracia.

1. Desayuno gourmet

2. ¿Y ahora?

3. No creo que fuera buena idea

4. Mi vieja y mejor amiga

5. Nada me sale bien

6. ¿Qué clase de castigo es este?

7. Mi carro necesitaba un cambio

8. Yo no lo contrataría

9. Excelente manera de iniciar el día

10. Se veía realmente rico

11. Ellos si están teniendo un mal día

12. Y de la mía

13. Espero no sea una puerta importante

14. La vida es muy cruel

15. ¡Feliz cumpleaños!