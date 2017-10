Signos infalibles y certeros de que solo quieres huir de tu relación amorosa

El amor puede ser la cosa más increíble, te puede hacer sentir que estas en el mejor momento de tu vida. La euforia del comienzo comienza a mutar en otras formas de amarse, pero lamentablemente a veces el sentimiento decae y de un momento a otro puedes experimentar deseos internos de salirte de la relación.

1. Te sientes solo dentro de tu relación

Una de las primeras señales de que te estás desenamorando es cuando te empiezas a sentir solo en la relación. Cuando estás enamorado comúnmente tu pareja se vuelve aquella persona con la que siempre quieres estar, compartir momentos importantes, apoyarte en momentos difíciles, y sientes un gran deseo sexual por esa persona. Si eso cambia, y te encuentras con que estás tratando de evitar cualquier tipo de intimidad con tu pareja, eso indica que el amor ha ido o se fue.

2. Ya no te sientes atraído por tu pareja

Cuando están juntos por primera vez, la mayoría de las parejas no pueden separarse las manos, lo cual es asombroso, pero eventualmente eso se irá apagando o mutando. Un síntoma claro es que si la idea de tener relaciones sexuales con tu pareja te parece un deber, no es un buen presagio para la relación. Ahora, solo porque el lado sexual de la relación se ha desacelerado un poco, no significa automáticamente que el amor se haya ido. A veces, es más un síntoma de otros problemas en la relación.

3. Han dejado de comunicarse

La comunicación es más que esencial en una relación, pero puede ser muy dura y llevar mucho trabajo emocional. Si el trabajo realizado deja de sentirse valioso, es una señal roja que su corazón ya no está en la relación. La parte más importante de una relación es la comunicación: si no tienes esto, no te respetas y claramente no sientes confianza por el otro.

4. Ya no te importa si el otro se siente atraído por otra persona

Si en los códigos que tienes con tu pareja parecía impensable la parte de que estuviera con alguien más y ahora te das cuenta de que no te importa la idea de que encuentre a otra persona, es una alerta roja. El sentimiento de apatía te avisa que ya no estás enamorado. Si ya no te importa lo que pase con los sentimientos de tu pareja, claramente estás casi fuera de la relación.

5. Ya no te puedes proyectar con tu pareja

Cuando piensas en tu vida en el futuro ¿tu pareja todavía es parte de él? ¿O estás fantaseando con una aventura en solitario? Esta es una gran pregunta para saber cómo te sientes respecto a tu pareja. Un gran elemento de las relaciones es la esperanza sobre construir futuro juntos: ambos quieren cosas similares y comparten sueños y metas comunes. Si cuando cierras los ojos y piensas en el futuro, si fantaseas más con estar con otra persona o estar solo, son señales de que te has desenamorado.

6. Has perdido el respeto por tu pareja

Si perdiste el respeto por tu pareja es probablemente la señal más grande de que tu corazón ha cambiado de rumbo. El desprecio es una relación es absolutamente asesino. Si perdiste el respeto por tu pareja, realmente no hay vuelta atrás. El respeto es uno de los elementos más importantes en cualquier relación a largo plazo, junto con la admiracipon. Esto reemplaza a la lujuria y al amor del cachorro, respetar a tu pareja es vital si quieres que tu amor dure mucho tiempo. ¿Quién querría estar con alguien que no respeta o admira?

7. Te saca de juicio permanentemente o ya no tienes paciencia y te molesta todo lo que hace

Si todos los pequeños hábitos que alguna vez pasaste por alto o tal vez incluso encontraste adorables ahora te hacen sentir que quieres sacarte los ojos, bueno, sinceramente, ¿qué estás esperando? Nadie debería vivir así. Es un signo infalible de que debes salir y encontrar alguien más compatible.

8. Fantaseas con abandonar a tu pareja

Si tus sueños de día sobre el futuro de tu relación se han convertido en fantasías sobre liberarte, entonces es seguro que has perdido el sentimiento de amor. Imaginar con frecuencia salir de su relación es una indicación de que hay un vacío palpable en la relación. Si esto suena como algo que te pasa a ti, es hora de hacer realidad sus sueños y decir adiós a su pareja.

Recuerda que aunque al principio pueda parecer desastroso, el fin de una relación es una oportunidad para partir de nuevo en tu vida y comenzar nuevas aventuras.