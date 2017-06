Sin músculos y envejecido, así se ve “Mister T” a sus 65 años

El famoso actor y Boxeador es conocido por su papel de Marcus Baracus o “Mister T” en la serie de televisión The A-Team.

Su verdadero nombre es Laurence Tureaud proviene de una familia numerosa -tiene 11 hermanos- y de orígenes humildes.

Tureaud estudió en la Escuela Secundaria Vocacional de Dunbar, donde jugó al fútbol americano, luchó y estudió artes marciales. Durante su estadía en Dunbar, se convirtió en campeón de lucha libre de la ciudad dos años consecutivamente.

En los 80s alcanzo la fama por su aspecto musculoso, sus cadenas de oro y su mohicano, además de la popularidad de la series y peliculas en las que participo junto a grandes actores. Su primera participación fue con Sylvester Stallone, quien lo contrató para participar en la película Rocky III como el boxeador Clubber Lang, la contrafigura de Rocky Balboa, también participo en la película “El hombre más fuerte del mundo” y entro en el mundo de la lucha profesional en WrestleMania.

En la actualidad su aspecto dista del hombre fuerte y musculoso que todos recordamos, pero aun sigue estando presente en el mundo del espectáculo con comerciales ocasionales y como Youtuber.

Vía: Ahoranoticias

