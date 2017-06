“Sólo estaba fingiendo”: Las sinceras declaraciones de Khloé Kardashian sobre su intimidad con Lamar Odon

Creo que de todo el clan Kardashian, Khloé es una de las más aterrizadas. La mujer es una empresaria, presentadora y personalidad de la televisión estadounidense y, con 32 años, tiene todo un futuro por delante. Pero algo que no la deja en paz fue su turbulento pasado con Lamar Odom, de quien se separó por problemas de infidelidad y drogas de este a comienzos de 2014. Ahora reveló una terrible verdad que tiene a todos sus fans impactados.

En el último episodio de Keeping Up With the Kardashian, Khloé Kardashian se reunió con su doctor para ver la posibilidad de ser madre sustituta del tercer bebé de Kim Kardashian.

Pero cuando el doctor le preguntó a la mujer por su historial de fertilidad, ella le contó sobre su turbulenta relación con Lamar Odom y sus intentos de tener un hijo propio.

Aunque también reveló otra cosa que tiene a sus fans completamente impactados: la estrella de televisión contó que fingió sus intentos de quedar embarazada durante su fallido matrimonio.

“Intenté falsamente. Estaba casada pero sabía que las circunstancias no eran las más saludables, así que seguí fingiendo que lo estaba haciendo“.

En un confesionario a E! dijo que: “Cuando estaba haciendo mis tratamientos de fertilidad, eran más para Lamar. Tuve que parar porque habían cosas mucho más profundas que estaban sucediendo en nuestro matrimonio”.

“Sabía que no era la situación correcta para traer un bebé. Hice mucho para tratar de encubrir a Lamar, incluso haciendo que pareciera que yo era el problema. Pero no me importó cargar con eso sobre mis hombres porque él estaba pasando por mi*rdas mucho más complicadas“.

Khloé terminó con Lamar, de 37 años, en 2013 por sus problemas de drogadicción y después de haber descubierto que había sido infiel.

Los intentos por parte de Khloé para tener una familia propia están bien documentados, incluso en su programa de spin-off.

Sin embargo, en 2014 su hermana Kim dejó escapar que era todo espectáculo porque Khloé sabía que su matrimonio estaba en problemas.

“Ella no se presentaba a las citas médicas a propósito y detrás de nuestras espaldas porque sabía que el matrimonio no estaba funcionando” dijo a Jimmy Kimmel.

Khloé, por ahora, está en una feliz relación con el jugador de Cleveland Cavaliers, Tristan Thompson y le deseamos la mejor de las suertes.

