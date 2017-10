¿Somos superficiales?: Conoce qué no soportan hombres y mujeres en la apariencia del otro sexo

Hater, una aplicación de citas en la que las parejas se eligen a partir de objetos de odio comunes, y el portal BuzzFeed han elaborado una lista con las prendas que hombres y mujeres no soportan en las personas del sexo opuesto.

Lo que los hombres odian en las mujeres

De acuerdo con los usuarios de Hater, lo peor para los adolescentes es cuando ellas visten cuello alto. Los veinteañeros no soportan en las mujeres los tatuajes de henna (en concreto, el indio Mehendi) y a los que ya han entrado en la treintena les gusta más bien poco las imágenes con filtros en la aplicación Snapchat (especialmente en los que la mujer aparece con un perro).

Asimismo, los cuarentones detestan los estampados de leopardo y a los que han llegado a los cincuenta no les gusta el exceso de maquillaje en el rostro de las féminas.

Lo que las mujeres detestan en los hombres

A las chicas adolescentes les desagrada que los muchachos lleven zapatillas de la marca New Balance y las veinteañeras tienen especial antipatía por los sombreros tipo fedora. Las treintañeras no soportan la moda de los festivales y a las mujeres que han pasado la barrera de los cuarenta no les gustan las corbatas finas. Las mujeres en la cincuentena no aguantan los pantalones ajustados tipo ‘jogger’.

Here Are The Style Trends Men And Women Hate The Most https://t.co/WuA4vhXDoq pic.twitter.com/jfcULQotTt — BuzzFeed Style (@BuzzFeedFashion) October 25, 2017

Vía TKM