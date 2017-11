No han sigo meses alegres para Sergio Lagos. El rostro de Canal 13 fue demandado por paternidad en tribunales de familia. Por protección al menor, reguardaremos su nombre.

El Filtrador tuvo acceso exclusivo a los antecedentes presentados por la madre del menor, de nombre Catalina, periodista de profesión, quien dice ser amiga de Lagos desde la adolescencia.

Según consta en el expediente de la demanda, Catalina tuvo que explorar junto a su psiquiatra la seguidilla de hechos que le permitieron reconstruir esta historia.

En el informe, la demandante señala que durante el año 2011 tuvo relaciones sexuales por única vez con el animador. De esa relación nació el hijo que la periodista dice tener con Sergio Lagos.

Catalina contactó a Lagos. En el documento, señala que el animador de Canal 13 se habría practicado de forma privada un test de ADN en mayo de este año. Los resultados habrían confirmado, según el propio relato de al mujer, que Sergio Lagos es el padre de su hijo.

En la demanda presentada en los tribunales de familia, se detalla que el niño padece de Metilación, condición descubierta por un doctor de una clínica privada. La Metilacion es un raro trastorno heredado a los los hijos tras la combinación genética de la madre y el padre.

Según el diagnostico médico, el menor está más vulnerable que otras personas a sufrir enfermedades, trasplantes u operaciones.

Esta tarde el equipo de El Filtrador llegó hasta las oficinas de los abogados que llevan la causa, en la comuna de Providencia. Al ser consultados por la demanda de paternidad presentada en contra de Sergio Lagos, no quisieron referirse al tema por encontrarse aún abierta la investigación judicial.

También nos contactamos con Claudia, demandante en este caso, y señaló escuetamente: “No quiero hablar del tema y no me llamen más”.

Esta es su declaración pública compartida en Facebook:

Declaración pública

Respecto de lo que están publicando algunas redes sociales y medios digitales les quiero comentar que, efectivamente, hace algún tiempo recibí una demanda de paternidad. De manera voluntaria me allané al proceso y me realicé el examen de ADN. El resultado confirmó la paternidad biológica.

Que no existan dudas: me haré cargo de todas las responsabilidades que me correspondan, teniendo siempre como meta el bien superior del niño, su cuidado y bienestar.

Para mi mujer Denisse, y para mí, lo más importante es que todos los niños que se ven implicados en esta delicada situación estén protegidos al máximo. Justamente, por la debida protección a los menores de edad, el Código Civil en su artículo 197, establece el secreto de los procesos en que se discuten temas esta índole. Por lo mismo, desde ya les agradezco su respeto y prudencia.

Muchas gracias. Sergio Lagos.

vía foros.fotech.cl desde El Filtrador