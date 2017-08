Steffi Méndez cuenta qué la motivó a publicar los mensajes de Hernán Calderón

La actriz e hija de Dj Méndez, Steffi decidió aclarar la polémica que se gestó entre ella y el hijo de Raquel Argandoña.

La joven, quien durante el fin de semana hizo públicos unos mensajes de grueso calibre emitidos por ‘Hernancito’ a una de sus amigas, todo a raíz de los dichos homofóbicos que Calderón realizó en contra de Leo Méndez, explicó cuál fue su motivación para ‘funar’ al hermano de Kel.

La actriz de Tranquilo Papá comentó que una de sus amigas le escribió al hijo de Argandoña. “El mensaje se lo escribió a mi amiga. Todo partió, porque yo subí un video preguntando qué había dicho Nano de mi hermano, porque yo estaba durmiendo la siesta y me acuerdo que desperté y estaban todos ‘oye, mira lo que dijo el Nano y no sé qué… Entonces, mi amiga dijo ‘yo le voy a escribir a Nano y le voy a decir que a él no se le olvidé que él también cometió un error y que no es nadie para tirar comentarios homofóbicos’. Como en defensa de mi hermano”, comenzó señalando la hija de Méndez al programa de farándula de La Red, Intrusos.

Luego agregó: “Yo como que ‘ya, filo’. No pesqué. Apagué mi teléfono y después mi amiga me dice ‘mira como me respondió el Nano’. Y me mandó un pantallazo y yo quedé en el limbo…la gente me respondió los videos, diciendo que Nano siempre le ha tirado comentarios homofóbicos a mi hermano, incluso le ha deseado hasta la muerte. Entonces, cuando yo veo estos malos tratos, lo que hice fue subir los pantallazos“.



La decisión de hacer públicos los mensajes la tomó para mostrar la manera de actuar de Calderón.

“Más que por su homofobia lo saqué, porque su forma de tratar a las mujeres no me parece. La gente se ha encargado de ponerlo en su lugar, más allá de acciones legales, denuncias y cosas así”, comentó.

Finalmente, la joven artista aseguró que no seguirá con el tema. “Yo tampoco me pienso involucrar, ni gastar mi energía y mi tiempo para seguir discutiendo o haciendo algo al respecto. La gente es la única opción correcta y la más fácil y sencilla, como para que ellos te pongan en tu lugar”, sentenció.

Cabe recordar que los dichos de Hernán no sólo molestaron a Steffi, sino también a Kel, quien contrario a lo esperado, manifestó públicamente a través de Instagram su rechazo a los comentarios realizados por su hermano, además de ofrecerle disculpas a Steffi por las ofensas, las que fueron aceptadas por la hija de Méndez.

Página7