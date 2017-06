Su ex la dejó a ella y sus 4 hijos en la pobreza. Un simple papel se convirtió en las más increíble venganza

Beverley Doran es una mujer de 37 años que es madre de 4 hijos. Luego de que su marido la abandonara, vivía en la pobreza, teniendo que depender de los beneficios estatales.

Sin embargo, su suerte cambió, ya que esta mujer se ganó la lotería EuroMillions por un impresionante total que supera los 18 millones de dólares.

Cuando supo de su millonario premio, lo primero que hizo fue llamar a la oficina de beneficios estatales: “Llamé esta mañana para decir que mis circunstancias habían cambiado y la mujer me preguntó, ‘¿Cómo así?’ y le dije ‘me saqué los EuroMillions’. Ella se alegró y me dijo, ‘qué maravilla. ¡Felicidades!’ Pero cuando le dije cuánto era se quedó totalmente en silencio. Pensé que me había cortado. Le pregunté ‘¿Aún estás allí?’. Creo que casi se le cae el teléfono”, comentó Beverley.

Lo que tiene más feliz a esta mujer es que ya no tendrá que pasar noches de insomnio pensando en cómo lo hará para llegar a fin de mes, sobre todo por sus hijos. Cabe señalar que dos de ellos tienen autismo y van desde los 5 a los 17 años.

“He pasado muchas noches despierta con depresión, preguntándome qué será de mis hijos, especialmente cuando crezcan. Ahora no tengo que preocuparme”, señaló.

A pesar de que podría comprar la casa que quisiera, ella no tiene la intención de cambiar a sus hijos de colegio ni de barrio, sólo quiere buscar algo que tenga pieza para todos sus hijos y un bonito jardín.

“Para ser honesta, aún me da vueltas la cabeza. No lo he aceptado por completo. No sé qué haré con el dinero o a quién voy a ayudar, pero obviamente algunas personas se verán beneficiadas. No me lo voy a quedar todo”, dijo la mujer.

Pero quien claramente no verá un centavo de este premio es su ex marido, quien ya fue consultado por el premio que ganó su ex mujer. “Mi ex ha ganado la lotería la semana pasada… ya me aseguró que nunca veré un centavo así que por favor no me digan que quieren hablarme de pronto para pedirme dinero o que invierta en algo… no tiene nada que ver conmigo y yo probablemente siempre voy a ser un pelado”, indicó el hombre.

Los números ganadores de Beverley fueron el 25, 19, 33, 35, 48, 2 y 9.