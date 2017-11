Su Ex le regaló una polera estampada y le dijo que significaba ‘te amo’ cuando en realidad era una venganza

La historia de este joven es, sin duda, un recordatorio para todos los que acostumbran usar prendas de vestir con mensajes curiosos o en otro idioma. Sobre todo si son regaladas por una expareja.



Un hombre subió a Twitter una fotografía en la que un chico aparecía vistiendo una camiseta que le había regalado su ex novia en la que creía que ponía “Te quiero”, sin embargo, el mensaje era totalmente diferente y los usuarios de Twitter no han podido evitar reírse de él.



Su exnovia le había regalado una playera con la palabra “Bhenchod” escrita en letras negras; obviamente su primer error fue aceptar un regalo. Cuando le preguntó qué significaba, su ex le dijo que quería decir “Te amo”, su segundo error fue creer que decía la verdad.



El usuario, identificado como Brohsen, subió la imagen acompañada de un irónico mensaje que decía lo siguiente: “Le pregunté si sabía lo que significaba la palabra de su camiseta, me dijo que su ex se la había regalado y que significaba te quiero y cree que es precioso.”



La palabra, que proviene del Hindi, viene a referirse a aquel que se acuesta con las hermanas, por lo que parece que, o la ex novia, inocente, no sabía su significado o bien, claramente no se la regaló porque le quisiera.



Muchos han sido los usuarios que no han podido evitar responder con bromas a este tuit que se ha hecho viral con más de 5.000 “retuits” y 8.000 “me gusta”. Entre los comentarios, algunos le han sugerido que debería haber mirado antes lo que significaba en Google o que debería visitar la India con ella puesta.

Or a Lannister — Praveen Pandey (@ninja064) October 31, 2017

Pregúntale si es targareano.

O un Lannister.

all he had to do was google :) — sridhar sikha (@SikhaSridhar) October 31, 2017

Thats women's revenge for you… — Haris Mamdani (@haris_mamdani) November 2, 2017

Esa fue la venganza de esa mujer para ti.

Was his ex his sister? — Chris Sturr (@ChrisSturr) October 31, 2017

¿Qué es su ex, su hermana?