Su novia le prohibió entrar a su cuarto durante 3 años. La razón hizo que terminaran su relación

A pesar de que la confianza y el respeto es la base de una relación, esta joven le impuso como norma que él NO podía entrar a la habitación de ella. Hay que tener en cuenta que aún vivía con sus padres, por lo que no había problema con ello para que el chico pudiera dormir en sus propia casa. Pero desde primera hora desconfiaba de lo que ésta podría encerrar en un cuarto con tanto misterio. Aunque pudiese pensar que fuese una rara afición o una norma sobre su propio santuario, nunca imaginó lo que podría encontrar dentro.

Pactos personales

Sea como fuere la norma no se rompió durante el tiempo que duró la relación y la joven mantuvo su secreto. Puede que el hecho de que no fuese su propia casa le inhibiese de poder entrar tranquilamente y husmear donde le tenían prohibido. Precisamente no fue por el hecho de romper su palabra o de respetar a su pareja, sino por el mandato de la madre de ella, quien le autorizó a entrar un día normal. Esto supuso una mezcla de curiosidad y miedo, ya que su pareja fue muy tajante en ese asunto.