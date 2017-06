Su padre la violó brutalmente más de 200 veces. Esta es la razón por la que quiso que todos lo supieran

Joyce Meyer sabe que la vida no siempre es fácil, entiende que las personas no controlamos todo lo que nos rodea y está consciente que muchas veces tenemos que llevar cargas dolorosas. Sin embargo, lo que nunca siquiera imaginó, es que sería víctima de los demonios más horrendos de su padre. Es tan cruel como injusto, y aunque la primera vez que él la violó Joyce tenía apenas 14 años, ella supo de inmediato que su vida había cambiado para siempre.

Es un tema delicado porque ella, al día de hoy, sigue sintiéndose vulnerable. ¿Cómo no sentirse así, si la figura que más cariño debe entregarnos cuando somos pequeños nos abusa sexualmente? ¿Con qué ojos miraremos el mundo después de eso? ¿Cómo lograremos pararnos frente a la vida y frente al sexo opuesto? Es terrible, pero ella nos cuenta por qué decidió que nunca más ocultaría su pasado, por más detestable que este sea.

“Mi padre me violó al menos una vez por semana hasta que cumplí 18 años. Mi padre, quien se suponía debía protegerme, me violó más de 200 veces”. Confesó Joyce en una entrevista a The Christian Post, y añade, además, que la obligaba a ver pornografía y fingir que disfrutaba al hacerlo.

“Pretender que algo que yo odiaba, en realidad me gustaba, fue una de las peores cosas”, señala, entre lágrimas.

Todo era difícil, desde inventar pretextos para no invitar a sus amigas a casa, hasta mirar a su padre a los ojos en cualquier otra situación de la vida diaria.

La mujer, que actualmente es una reconocida autora y conferencista cristiana, hace especial énfasis en la importancia que tiene no ocultar nuestro pasado, no ocultar lo que hemos vivido. Y en ese sentido, aclara que para todas las víctimas de abusos, lo más importante es dejar de juzgarse a uno mismo, por muy difícil que eso resulte.

“El abuso sexual es tan humillante que nadie quiere hablarlo, nadie sabe cómo hablarlo”. -Joyce Meyer a The Christian Post–

Según menciona, la principal razón por la que decidió no seguir ocultando su pasado, está en el hecho de que fingir sólo la enfermaba más. Ocultar sólo la intoxicaba.

Y al menos desde afuera, hace sentido. Ya que todo lo que ocultamos, siempre termina escapándose por alguna parte hasta desbordarnos por completo.

Por favor, no más silencio.

