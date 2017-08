Sufrió terribles burlas por no tener un cuerpo atlético en los JJ.OO. Así es como luce en la actualidad

La sociedad en general, ha hecho que millones de personas en el mundo, vivan pensando en pertenecer a los prototipos y estándares de belleza que vemos en los diarios, las revistas, o la publicidad. Esto ha conllevado una serie de aberraciones contra personas que no deben sufrir ninguna clase de burla y ofensas por su físico. Alexa Moreno, es una gimnasta que tuvo que sufrir de abusos, por no tener el cuerpo “estándar” de una gimnasta olímpica.

Para contextualizar. Alexa Moreno es una chica de 23 años que nació en Mexicali, Baja California. Es gimnasta olímpica y estudia arquitectura. ¿Cuándo se habló de ella? En los Juegos Olímpicos de 2016, y los comentarios hacia ella no fueron positivos.

Todos debemos estar orgullosos de las personas que compiten haciendo algo tan extraordinario, como un deporte. Pero Alexa, tuvo que soportar las burlas y las ofensas crueles por parte de miles de personas, que la acusaban de no tener un físico óptimo para competir como gimnasta.

Aunque no lo crean, a pesar de todas las crueles bromas que vivió, esta chica llegó a tener la posición 31 del mundo en Gimnasia. Todos deberíamos estar orgullosos de ella.

Con memes como este, se burlaban de ella cruelmente.

No tengo nada que decir al respecto. Lo encuentro ofensivo y de muy mal gusto.

Ante la ola de críticas ella comentó lo dolida que se sentía con todo lo que hablaron de ella: “Me sentí triste, sí me dolió. No soy un robot que no siente”, declaró la gimnasta a la BBC el año pasado.

A pesar que la joven no está segura si volverá a competir en otros JJ.OO. Ella declara que se siente muy segura de si misma: “Estoy bastante segura de mí misma. No hay que hacerles caso, ya que nosotros hacemos nuestro mejor papel y mejor esfuerzo y hay que estar satisfechos con lo que estamos haciendo”, expresó.

Actualmente la deportista participa de una campaña publicitaria para levantar redes de empoderamiento femenino. Con esto, ella busca inspirar a otras mujeres a seguir sus sueños a pesar, de las críticas que puedan surgir del resto.

Así luce ahora:

