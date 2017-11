Super estrella del Pop es vista en clase económica de avión y sorprendió a todos

Nada menos que la reina del pop Madonna, fue captada viajando en clase económica.

Madonna puede ser la Reina del Pop y una de las mayores divas de la cultura popular, pero no tiene problemas en viajar en clase económica.

Aunque su fortuna supera los 500 millones de dólares, a Madonna no le importó tomar una de las sillas más baratas para regresar a uno de sus hogares.

Los pasajeros de un vuelo de Londres a Lisboa no podían creer que estuviesen compartiendo el mismo avión con la estrella de la música, Madonna. Pero lo que más llamó la atención de los viajeros fue encontrarse a la cantante pop en clase turista.

Imagine walking on a flight and seeing Madonna I'd cry pic.twitter.com/M6lLktf4LT

— Brady (@BradySpears) October 31, 2017