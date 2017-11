Tailandesa despechada lanzó a su hija recién nacida desde un piso 17 para vengarse de su pareja

Una mujer oriunda de Pattaya, Tailandia, dio a luz a una bebé al interior de su habitación en un edificio y decidió terminar abruptamente con su vida lanzándolo por la ventana. Fue un vecino quien vio cómo cayó el bulto y cuando fue a observar en detalle se dio cuenta de la verdad. La policía llegó a los pocos minutos, y encontraron a la recién nacida al interior de una bolsa de basura plástica y con el cordón umbilical aún colgando.

A través de las cámaras de televisión, los uniformados lograron detener a Netchanok Nokyungtong, una joven de 20 años quien admitió haber lanzado a su bebé luego de dar a luz, ya que su novio, un hombre casado de nombre Kim, de Corea del Sur, la abandonó al saber que estaba embarazada y volvió con su familia original, consignó el medio inglés Metro.

La mujer le dijo a la policía que entró en labores de parto de manera sorpresiva en el baño, y a través de esa ventana lanzó a la recién nacida, desde un piso 17. El jefe de la policía local Apichai Khemphet, señaló que un comienzo pensaron que la bebé había nacido prematuramente y murió antes de ser lanzada, pero Netchanok admitió más tarde haberla matado ya que no estaba preparada para ser madre, menos luego que su pareja de casi dos años la dejara y volviera con su esposa.

Cabe señalar que la bebé había nacido en buenas condiciones y la madre no mostró signos de pena o arrepentimiento, informó la policía. Su pareja le había pedido abortar pero no pudo llevar a cabo esa acción, además, argumentó que no tenía dinero para mantener a la bebé. “Ella está actualmente en el hospital y con custodia policial, pero en unos días se iniciará el proceso legal para que sea procesada y enjuiciada“, agregó Khemphet.

vía pagina7