Taylor Swift se transforma en sensual cyborg en el adelanto de su NUEVO VIDEO “Ready For It?”

Taylor Swift nunca ha sido el tipo de cantante que muestra su cuerpo por cualquier motivo, como muchos artistas pop, pero al parecer la ganadora de un Grammy de 27 años, parece estar tomando otros rumbos. En un adelanto de su nuevo video musical “Ready For It?” compartido en su cuenta de Instagram, la cantante aparece totalmente desnuda mientras interpreta el papel de un sensual cyborg , muy parecido al personaje de Scarlett Johansson en Ghost In The Shell.

El primer video musical que lanzó Taylor fue Looking What You Made Me Do. El video fue considerado impactante, pues hizo referencia a su enemistad con Katy Perry, con Swift incluso vistiéndose como la hacedora de éxitos Dark Horse y haciendo que parezca como si tuviera un terrible accidente automovilístico. La cantante rubia también pareció llamar a Kim Kardashian mientras hacía referencia a su robo de joyas en París, donde la estrella de la televisión estaba atada, amordazada y abandonada en un baño. Taylor se ve en una bañera de joyas.

El nuevo álbum de la artista, Reputation, saldrá el 10 de noviembre en los Estados Unidos. El 10 de noviembre también es el día del décimo aniversario de la muerte de la madre de Donda West, rival de Swift, Kanye West.

Sin duda Taylor Swift es una artista que tiene muy claro qué botones presionar para provocar efectos en su audiencia y comentarios sobre segundas lecturas e intenciones en los gestos que hace. Nada lo deja al azar, y está preocupada por cada detalle y cada movimiento. Faltan pocos días para que podamos ver su video completo.