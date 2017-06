¿Te acuerdas de la “Porotito Verde”? Así es su regreso musical

María José Campos, más conocida como la “Porotito Verde” se hizo conocida en el año 2001 cuando bailaba “La mayonesa” y otras canciones del artista uruguayo, Lito Díaz, como “El trago” y “Compadre compadre”.

Y 16 años después la actriz se reencontró con uno de los hits que la hicieron hacerse conocida en televisión. Campos protagonizará el video clip de una de esas canciones, eso sí esta vez la canción será interpretada por el grupo chileno Corazón Latino, en compañía de Lito Díaz.

La colaboración se originó gracias a que Lito Díaz y María José se conocen hace muchos años, ya que él iba muchas veces a “Morandé con compañía”, programa en el que ella trabajaba: “Él iba harto al programa y bailé muchos de sus temas. Ahí nació un vínculo buena onda con él. Me llamó, me ofreció salir en el vídeo y me encantó”, señaló la actriz.

Además, indicó que hace tiempo tenía ganas de participar en un video y esta fue la primera vez, por lo que está un poco nerviosa: “Tenía hartos temores porque ya no tengo 23 años y soy apoderada de un colegio…Ojalá que no tenga que dejar de ir a la reuniones jajajá”, agregó.

Pese a que actualmente tiene 39 años, Campos luce muy bien en el video, aunque ella misma asegura que “ya no tiene la carita de niñita”.

De todas formas, reveló que su secreto para verse bien es que practica deporte desde los 5 años. Hizo danza y ahora zumba.

Luego de su salida de “Morandé con compañía”, María José se dedicó a sus estudios de teatro. En el año 2016 apareció en la película MILF, sin embargo, las oportunidades en televisión no se le han dado como ella imaginó: “Cuando empecé en la escuela me ofrecieron unirme al área dramática de Chilevisión, pero lo rechacé porque le quise dar prioridad al estudio. Pensé que me volverían a llamar cuándo terminara, pero nunca ocurrió”, finalizó.

