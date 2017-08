Televidentes festinaron con feo insulto de Obispo a María Elsa en “Perdona Nuestros Pecados”

La teleserie nocturna de Mega, “Perdona Nuestros Pecados”, volvió a llamar la atención de sus televidentes, esta vez con una frase que sacó risas.

Todo ocurrió cuando al padre Reynaldo lo acuchillaron, siendo llevado hasta el hospital de Chillán por Guillermina, el Obispo Subercaseaux y María Elsa.

Ya en el recinto, el obispo se dio cuenta de lo que hacían María Elsa y el padre solos a esas horas, por lo que le pidió en reiteradas ocasiones a la hija de Armando Quiroga que se retire del lugar.

Sin embargo, la joven no hizo caso e insistió en quedarse ahí, desatando el enojo del Monseñor, quien le dijo: “Pensé que la amistad con el padre Reynaldo la había hecho más sensata y virtuosa, pero veo que no, es una mala influencia, una oveja descarriada que sólo distrae al pastor, así que ahora váyase, tome el auto y váyase a Villa Ruiseñor”.

“¿Cómo no entiende Monseñor? El padre Reynaldo me salvó la vida, me salvó de esos bandoleros, yo no me puedo ir de este hospital, no lo puedo dejar solo”, insistió María Elsa.

Ante esto, el personaje de Héctor Noguera perdió la paciencia y le lanzó un insulto que la joven jamás se esperó: “¿Usted cree que yo no me doy cuenta de lo que está haciendo, pequeña zorrita? Usted con esa carita de muñeca lo único que está haciendo es tentar al padre Reynaldo, pero no lo va a conseguir porque él es un ciervo de Dios y eso no se lo va a quitar nadie. Así que váyase de aquí…”, puntualizó.

No obstante, ni los insultos pudieron convencer a María Elsa de abandonar el lugar, por lo que se quedó ahí hasta que logró entrar a ver al padre Reynaldo.

Los fuertes insultos del Monseñor llamaron la atención de los televidentes, quienes festinaron con la escena en redes sociales:

No puedo superar el "cara de zorrita" del obispo #LaIncertidumbre — Francisca Rivas Mora (@fraanrivasm) August 18, 2017

#LaIncertidumbre una zorrita descarrilada …. — gabyta marin (@gabyta_marin) August 18, 2017

Lo mejor del capitulo fue cuando le dijeron "pequeña zorrita" a maria elsa 😂😂 #LaIncertidumbre — Natalia Salas (@natisalasp) August 18, 2017

#LaIncertidumbre no va a faltar el weon q le diga en la calle a la Mariana "pequeña zorrita" jajajaja pobre actriz — Manuel Miranda Araya (@tatamanu46) August 18, 2017

Pequeña zorrita y el padre Reinaldo es un pan de Dios… definitivamente las frases del día #LaIncertidumbre — Katherine Martinez (@kathy_2310) August 18, 2017

Se ofende porque le dicen pequeña zorrita ? 😕 #LaIncertidumbre pic.twitter.com/YzY4WzTp4n — Rodrigo Collado (@drigocollado) August 18, 2017