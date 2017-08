Televidentes festinaron con participante de “La Vega”: La compararon con Oriana Marzoli

Este domingo se emitió un nuevo capítulo de “La Vega”, el cual tuvo como protagonista a una mujer de 44 años, llamada Susana, que no trabaja y vive de su madre.

La mujer tenía una personalidad bastante infantil y le gustaba mucho el color rosado. Es por eso que a través de Twitter los televidentes festinaron con la particular actitud de Susana e incluso la compararon con Oriana Marzoli.

Además de eso, la mujer utilizaba palabras como “coño”, “A mí no me trates mal”, “¿Qué te pasa, ridículo?” o “No me apetece”, tal como lo hacía la ex ‘chica reality’.

Sin embargo, a medida que el programa fue avanzando, Susana fue cambiando su actitud e incluso terminó ganándose el cariño de sus jefes, no así de los televidentes que no pudieron dejar de compararla con la venezolana.

Revisa las reacciones:

#lavegatvn "Que vergüenza de mujer ya está vieja para tanto carrete te crees Oriana pero ya le doblas la edad po tia #ubiqueseeeee — • • Sandra • • (@sanndra_26) August 14, 2017

A esta vieja tenian q haberle traido a la Oriana pa q conozca a su idola #LaVegaTVN — daniel (@danny_loko) August 14, 2017

La tipa se cree Oriana! Le copia todo!!! Hasta la forma de discutir!Ambas igual de odiosas y desagradable #LaVegaTVN — Dámaris Viviana (@Damicilla32) August 14, 2017

#LaVegaTVN Coño esto no es para mi… Qué la caga "la Oriana Acuenta" pic.twitter.com/TkR0W30h0d — Ray Herrera (@mraherr) August 14, 2017

TVN se adelantó al año 2027 Último Reality de Oriana Marzoli #LaVegaTVN pic.twitter.com/wN8kPQgzVr — Claudio Rojas V. (@djbolaocho) August 14, 2017

#LaVegaTVN se cree la copia de la oriana!! Coño — Evelyn (@fallkolo) August 14, 2017

#LaVegaTVN quw le paso a Oriana! 😂 — Andrea Gomez (@Andreita_v31) August 14, 2017

Y esta es pariente de la Oriana? #lavegatvn — Gabriela Paredes O. (@GabrielaPaOr) August 14, 2017

#LaVegaTVN que onda.. La mamá de oriana? — Nattaly vásquez (@nattita_25) August 14, 2017

Oriana al enterarse que tiene una doble en el canal de la competencia 😂😂😂 #LaVegaTVN pic.twitter.com/BrOWNpFN0q — ValeriaBelen🌟 (@VaaAllStar19) August 14, 2017