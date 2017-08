Televidentes indignados con actitud de ex pololo de Leo Méndez Jr. en “Primer Plano”

Este viernes estuvo invitado en el panel de “Primer Plano”, Leo Méndez Jr. quien viajó desde Suecia para aclarar la situación con su ex pareja, Felipe Ortiz, quien lo dejó con una deuda de 4 millones de pesos, por la que está en Dicom.

Todo ocurrió cuando el hijo de Dj Méndez se hizo cargo de los gastos de la universidad de su ex, ya que mientras mantenían una relación, él no tenía los recursos económicos para pagar su carrera de Derecho. Por esta razón, fue recibido en la casa del cantante y además recibió ayuda económica.

Sin embargo, luego de que la relación llegara a su fin, Ortiz no se hizo cargo de la deuda, la que está a nombre del hermano de Steffi Méndez. Por este motivo quiso aclarar en el estelar de farándula de chilevisión que su ex lo llevó a firmar unos documentos para ser su apoderado, sin saber que estos en realidad eran un compromiso para ser su aval y codeudor solidario, lo que significa que si Felipe no podía pagar las mensualidades, esta deuda se traspasaba a su pololo.

En el estudio, Leo explicó que en un principio el compromiso era que él pagaba la mensualidad y luego Ortiz se hacía cargo de las mensualidades, pero esto nunca ocurrió. Pero lo que más indignó a los televidentes fue la actitud del estudiante, quien nunca aseguró que se haría cargo de la deuda.

“En mi lista de prioridades no está pagar esa deuda. Yo estoy dando la cara de todas las mentiras que ha dicho Leo” indicó en un contacto en directo con el programa de Julio César Rodríguez y Francisc García-Huidobro.

Agregando, “Leo sabe muy bien cómo fue la situación, ahora lo que él diga en este momento tal vez lo dice porque como está en Chile necesitaba un poco de cámara”, palabras que también molestaron a los animadores del estelar. Esto porque luego señaló: “Es como que yo te dijera, devuélveme la plata de las entradas del cine, cuando estábamos juntos en pareja. Es absurdo”.

Por su parte, Leo Méndez Jr. dijo que su ex era un mal agradecido ya que su familia lo ayudó mucho, “es un malagradecido porque mi familia te dio techo, comida, incluso para pagar la universidad. Yo me levantaba temprano y te iba a dejar y a buscar”.

Intenso cara a cara que indignó a los televidentes, quienes cuestionaron la actitud de Felipe Ortiz:

Jamas en la vida habia visto alguien tan careraja sabí jajajajaja #PrimerPlano — ♥¢αтαℓιηα♥ (@CaataUCH) August 19, 2017

#PrimerPlano el weon cara raja habla de regalo ni se arruga! Su cara y gestos lo delatan! — IGNACIO DIAZ CLAVIJO (@YURI_NACHO_20) August 19, 2017

#PrimerPlano Éste tipo no va a reconocer nunca. Tiene el síndrome Rafael Garay, amoral; no reconocen errores aún con pruebas! !! — Pilar (@pilaremeb) August 19, 2017

El ex de Leo Méndez no tiene un amigo que lo llame y que le diga que no hable más? Me está dando pena #PrimerPlano — Mich (@arbolenflor) August 19, 2017

#PrimerPlano que triste que te cague así un wn al que amaste, hueon chanta — Chio! (@chioo_vm) August 19, 2017

Extraído de: TeCaché