The Weeknd estaría saliendo con otra ex de Justin Bieber y no es Selena

A menos de dos semanas después de que E! News informó que The Weeknd se había separado de su novia, Selena Gomez, el ahora soltero cantante se ha unido con una gran cantidad de caras famosas como Robert Pattinson y Leonardo DiCaprio, así como un grupo de bellezas dentro de las que destaca nada más y nada menos que una rumoreada ex de Justin Bieber, y no, no hablamos de Selena.

Se trata de Yovanna Ventura con quien relacionaron al cantante en 2014.

El viernes, el cantante de 27 años, cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye, estuvo con quien fue alguna vez el de Bieb, una modelo de Miami de 21 años. The Weeknd y Yovanna fueron vistos saliendo juntos del club nocturno Hyde en Los Ángeles. La pareja fue fotografiada en el asiento trasero del auto del cantante de Star Boy, mientras Ashley, la amiga de Yovanna, se sentó en el asiento delantero.

Según US Weekly, The Weeknd y Yovanna también pasaron el jueves por la noche en la fiesta de cumpleaños de la Fresh Montana. Informaron que los dos se tomaron de las manos mientras estaban en la ciudad.

Además, el cantante estuvo con la estrella de Blurred Lines, Emily Ratajkowski el sábado por la noche. Emily y The Weeknd llegaron en un Bentley blanco para la fiesta de cumpleaños que Leonardo celebraba esta noche. Una fuente le dice a E! News que también estaban con Pattinson, con quien fotografiaron a Abel al entrar en la lujosa velada, y otros.

Durante el fin de semana de Halloween, Abel bailó con una mujer no identificada en el proyecto de colaboración 21 Savage x Metro Boomin x Offset en Toronto. Toda la escena fue capturada en la cámara por TMZ.

Una fuente le dijo a E! News que el cantante no tiene prisa por entablar una relación. “Abel está pasando un buen momento como chico soltero. Ahora no se está tomando en serio a ninguna chica”. La fuente dijo: “Él piensa que Yovanna es una mujer hermosa y genial para pasar el tiempo, pero nada más. Es divertida pasando el rato”.

En cuanto a los informes de que el cantante estaba tomados de la mano de Yovanna, la fuente dijo: “Abel en general es un tipo cariñoso, ya sea su novia o no. Siempre ha sido del tipo romántico”.

¿En cuanto a sus planes para el futuro? “Está muy concentrado en su música”, dijo la fuente.

En cuanto a su relación con su ex novia de 10 meses, que ha pasado más y más tiempo con el excéntrico Justin Bieber, la fuente dice: “Selena y Abel no han estado hablando desde el ruptura.”

El informante también dejó en claro que solo porque el cantante de I Feel It Coming ya no está con Selena, ¡eso no significa que vaya a volver con su ex Bella Hadid!, E! News informó que la pareja se separó hace un año, el 10 de noviembre de 2016.

“Bella y Abel no están reavivando ningún romance hasta ahora, pero todavía siente tanto amor y respeto por ella y por la familia Hadid”, dijo la fuente.

