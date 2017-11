The Weeknd ya superó a Selena: no imaginas con quien está saliendo ahora

A todos nos ha sorprendido saber que en los últimos días se ha confirmado la ruptura entre Selena Gomez y The Weeknd. Si bien parecían una pareja realmente consolidada y se los veía muy bien juntos, ambos han decidido ponerle fin a su relación.

Tras su ruptura, se ha visto en más de una oportunidad a Selena junto a Justin Bieber, su ex y ¿actual? novio. Desde entonces, en los medios de comunicación se ha estado hablando de la posibilidad de que ambos músicos se reconcilien y vuelvan a salir.

Pero ahora, también se está especulando con un nuevo romance de The Weekend. Según algunos medios del espectáculo mundial, el músico estaría entablando un vínculo amoroso con la modelo Yovanna Ventura -también- ex de Justin.

The Weeknd se habría dejado ver muy cariñoso con Yovanna el pasado jueves, durante la fiesta de cumpleaños que organizó French Montana en su mansión de Beverly Hills. “The Weeknd y Yovanna llegaron juntos a la casa y no se separaron en ningún momento durante las dos horas que estuvieron ahí. Socializaron con todos los presentes, pero dejando claro desde el principio que estaban juntos. Se dirigieron miradas cómplices y muchos gestos de cariño”, confirmó una fuente al portal Us Weekly.

Sweet like caramel || by @richardguaty A post shared by Yovanna Ventura (@yoventura) on Nov 11, 2017 at 12:44pm PST

“La estuvo paseando por toda la fiesta y la exhibía como si fuera la prueba evidente de que había pasado página, de que estaba muy feliz con otra persona. La verdad es que la atracción mutua que proyectaron parecía sincera y es cierto que hacen muy buena pareja”, agregó otro informante a Us Weekly.

Vía TKM