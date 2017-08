Tiene 12 años y sus manos no dejan de crecer, su pueblo tiene actitud reprochable

En la India, en la localidad de Uttar Pradesh, se ha dado a conocer un caso que ha llamado la atención de todos. Tarik es un niño que siempre se caracterizó por tener las manos muy grandes, pero en la actualidad ya ha llegado a un nivel increíble. Ahora tiene 12 años y sus manos superan los 30 centímetros. Siempre que pasa por la calle todos se quedan muy sorprendidos. Nadie puede creer que sean reales.

En la aldea donde vive, los llaman ‘el diablo’, ya que sospechan que dicha malformación se debe a una maldición. Hasta el momento, el muchacho no ha podido recibir un diagnóstico médico, ya que la familia no cuenta con los medios económicos para ello. Sin embargo, los profesionales que han podido ver las fotos creen que puede tener una enfermedad similar al llamado “pie de elefante”.

“Tenía algunos pocos amigos, pero ahora no me queda ninguno”, comentó Tarik a la prensa. Además dijo que “La gente tiene miedo de mis manos. Quiero estudiar pero la escuela me rechazó la admisión”

“Depende totalmente de nosotros para vivir”, agregó su tía Pushpa.

Por otro lado, el doctor Pawan Kumar Gandhi recomendó a la familia visitar un hospital lo más pronto posible: “Su problema es totalmente extraño, un misterio. Nunca vimos un paciente así.