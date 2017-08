Tiene 7 años, lo atacaron sus compañeros de escuela y podría perder una parte de su cuerpo

Desde la escuela aseguran que no pueden reconocer que haya sido efectivamente un caso de bullying.

El hecho sucedió en la Escuela primaria Nº 418 Eva Perón del barrio San Pedrito de la capital jujeña el pasado martes. Durante la clase de gimnasia, el niño fue golpeado en su zona genital por algunos compañeros de la escuela y tuvo que ser hospitalizado de urgencia en el Materno Infantil Héctor Quintana donde fue sometido a una intervención quirúrgica como consecuencia de la lesión sufrida en un testículo.

Así lo confirmó la defensora técnica de la familia, Dafne Rodríguez. “Nahún fue sometido a una intervención quirúrgica y de acuerdo al informe médico tiene un 50 por ciento de probabilidad de que al momento de desarrollarse sea infértil”, señaló la abogada Rodríguez.

Lo cierto es que las consecuencias para Nahún no son sólo médicas. “Nahún era un niño feliz, estaba contento, ahora ya no quiere hablar y no quiere comunicarse, es doloroso ver que un niño de 7 años haya sufrido todo lo que sufrió”, agregó Rodríguez. La madre de Nahún, por su parte, efectuó la denuncia correspondiente en la comisaría seccional 6º.