Tomó un descanso de las redes sociales y sugiere que hagas lo mismo

Aunque me reconecté, lo hice con mis propios límites intactos. Usualmente no entro a Twitter si no es en las horas de trabajo, ya no me pongo tan personal con mis publicaciones (por ahora); la aplicación no está en mi celular; he silenciado todas las notificaciones de las redes sociales; hago mi mejor esfuerzo para comunicarme a través de emails y mensajes de texto y evitar comunicarme a través de redes sociales, he dejado de seguir a algunas personas, y opté por prender mi filtro de calidad.