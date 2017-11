Tonka Tomicic se posicionó tras polémica por entrevista a Luli Moreno. Esto fue lo que dijo

Nicole Moreno volvió a la televisión la mañana de este jueves para dar una entrevista en exclusiva a Bienvenidos, la que fue realizada solo por Tonka Tomicic y en la que abordó los motivos de su última internación que duró 52 días.

Durante su ‘íntima’ conversación con la animadora, la exchica reality confesó que las verdaderas razones de su quiebre emocional tuvieron que ver con un colapso nervioso, pues se le juntaron varios temas complejos.

Además, confesó que hubo varios planes que tenía armados y que se vieron frustrados, por lo que estaba muy decepcionada y un tanto deprimida. Otro detalle que contó es que cuando salió por segunda vez tras ser internada, no le hizo caso a su médico, principalmente a lo que tiene que ver con el uso de redes sociales y el contenido que allí compartía. “Finalmente el doctor no vio esto de manera positiva y decidió dejarme unas semanas más. Al principio no lo entendí, cuando me dijeron que no me iban a dar el alta fue un horror, pero luego lo fui entendiendo, y sé que fue lo mejor”, explicó.

Tras las varias revelaciones de Nicole Moreno, los cibernautas no tardaron en criticar la gran exposición que el programa del 13 le dio, principalmente porque aún se veía mal de salud.

En este contexto, Tonka Tomicic salió a la defensa del matinal del 13 asegurando que su intención fue cuidarla.

“Nuestra intención siempre ha sido cuidarla y potenciarla. Le tengo mucho cariño, la conozco hace tiempo. Nicole ha tenido una vida súper especial, pero es una mujer que se ha sacado la mugre todos estos años por salir adelante y yo en ese sentido me saco el sombrero“, señaló a Las Últimas Noticias.

Por otro lado, el director de Bienvenidos, Mauricio Correa comentó que “ella quería hablar y contar la experiencia que había tenido. Tenía la posibilidad de hacerlo en Primer Plano o hacerlo con nosotros y prefirió hacerlo en el matinal. Nosotros fuimos muy respetuosos y solamente la entrevistó la Tonka“.

Vía Página 7