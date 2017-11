Los besos son muy importantes en una relación, pues establecen una conexión emocional, sexual y química que ayuda a compenetrarte con el otro y a relajarte. También, son una parte muy importante del sexo, especialmente del juego previo, donde se crea el ambiente propicio para un encuentro satisfactorio.

Pero ¿es normal cuando tu pareja ya no te besa en esos momentos? El terapeuta sexual y consejero matrimonial, Marty Klein, explica en el portal femenino Empowher qué puede significar esta conducta.

“Creo que besar es una ventana maravillosa en las relaciones sexuales de las personas”, señaló el profesional, añadiendo que si tu pareja ya no te quiere besar puede pasar algo en la relación.

“¿Te imaginas besar a alguien que no te gusta? Oh, no, que desagradable. ¿0 besar a alguien con quien estás enojado?, oh no, horrible. Por lo tanto, hay algo sobre los besos que es realmente muy íntimo”, afirmó el especialista, agregando que cuando no hay besos en las relaciones sexuales puede significar que hay algún tipo de distancia psicológica.

“Cuando quiero saber lo que está pasando con las personas sexualmente, les pregunto muy rápido: ‘Entonces, ¿te gusta besar? ¿Les gusta besarse? ¿Te gusta besar a tu pareja? ¿Se besan durante el sexo?’ Cuando estás realmente involucrado en los besos con alguien, te excitas”, indica.

“Muchas personas tienen relaciones sexuales u otras actividades generales antes de que estén realmente excitadas. Esa es una de las razones por las que el coito puede ser aburrido, porque la gente no está realmente excitada e involucrada y piensa: ‘Bueno, no me excita la forma en que mi pareja me toca o me mira o me habla o me besa, pero tendremos relaciones sexuales y me excitaré con esto“”, afirma Klein, asegurando que en realidad eso luego no pasa.

Marty explica que el sexo es algo que deberías hacer después de excitarte y no “para excitarte”. “Entonces, creo que besar es una de esas actividades íntimas en las que la gente realmente elige lanzarse a un compromiso sensual y erótico con alguien”, señala, añadiendo que no disfrutar de los besos no ayudará en tu vida sexual, pues “el beso es realmente una expresión de toda la relación erótica“.

Para el columnista de Women’s Health, Clint Carter, si alguien que estás conociendo evita besarte en la intimidad, es probable que esté tratando de mantenerlo casual y es señal de que la relación no durará mucho tiempo.

Pero si se trata de una pareja estable, él apunta a otra teoría. “Las probabilidades son que besar simplemente no esté en su mente una vez que tu ropa está en el suelo. Los cerebros de los hombres han evolucionado para identificar y abordar un problema a la vez, por lo que es muy posible que cuando estamos ocupados acariciándote, frotándote o viendo tu cuerpo moverse, simplemente olvidemos dar algunos besos también. Tu chico probablemente está perdido en el momento, así que sólo agarra su cara hacia la tuya durante el sexo y bésalo y él entenderá la pista”.

Sí, besarse apasionadamente puede parecer que es algo para adolescentes, pero la verdad es que besar es una de las formas más eficaces de fomentar la cercanía entre las personas. Así lo plantea en el portal Prevention, la psicóloga Marianne Brandon, quien afirma que “para algunas personas, el beso se siente incluso más íntimo que el coito real”.

Pero en la carrera de querer concretar rápido el encuentro, es fácil olvidar el poder de una buena sesión de besos, opina la coach de relaciones, DeAnna Lorraine.

“Olvidamos que esa conexión es tan importante. No sólo necesitamos bajar, necesitamos esa conexión íntima y conmovedora”, explica.

¿Qué hacer si en tus relaciones sexuales no hay besos?

Hazte el hábito de besar a tu pareja cada vez que le dices “hola” y “chao”. Además, si de vez en cuando lo sorprendes con un beso especialmente intenso y tomas el control, él o ella sabrá exactamente cómo te gusta ser besado. “Úsalo como un momento de enseñanza”, dice Brandon. Si incorporas los besos en tus interacciones diarias, vendrá más naturalmente durante el sexo.

Vía Difundir