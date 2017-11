¿Tu pareja no te besa durante la intimidad? Esta sería la devastadora razón

Para muchas mujeres y hombres, un beso es la muestra de afecto más puro y sincero que puede existir en este mundo. Por eso, independientemente de si tienes una pareja estable o no, la ausencia de los besos en la intimidad puede tener un significado importante

Es por esas interrogantes que el site de “En pareja”, recogió la opinión del terapeuta y consejero matrimonial Marty Klein, quien explica que se puede tener relaciones sexuales con alguien que no te gusta, pero besar a una persona que no te atrae es muy incómodo.

“Creo que besar es una de las actividades más íntimas en una relación. La gente lo hace voluntariamente, ellos escogen lanzarse a este sensual y erótico compromiso. Cuando la gente duda en hacerlo para mí es una señal negativa en la relación”, comentó el experto en una entrevista.

No queremos que te alarmes o te sientas incómoda. Si en alguna ocasión tu pareja no te ha besado durante la intimidad, eso no quiere decir que no le gustes, ya que a la hora del sexo, los hombres se concentran en ciertas partes del cuerpo de la mujer para darles más placer, dejando de lado los labios.

Es por ello que puede ser que se haya olvidado de darle cariño a tus labios que, obviamente sabemos que se mueren por tocar los de tu pareja. Wapa, los besos son una parte muy importante en la intimidad y si tu pareja no te besa, nosotras te aconsejamos que hables con él ya que toda la base de una buena relación es el dialogo.

Vía wapa.pe