Hay que reconocer que Tailandia siempre es el origen e noticias por problemas con grandes reptiles. Pitones y varanos constantemente están perturbando la vida de los aldeanos de ese país que deben convivir con la espesa jungla del sudeste asiático, un área propicia para el desarrollo de estos herederos de los dinosaurios.

Normalmente estos encuentros no cobran vidas porque Tailandia cuenta con equipos de rescate de animales que siempre llegan a ayudar a las personas que se ven enfrentados a la visita inesperada de estos reptiles.

Sin embargo, en esta ocasión la historia fue fatalmente diferente porque un hombre de 55 años murió en la provincia de Sukhothai debido al ataque de una serpiente.

Se podría decir que hay un descontrol de estos animales , pero no fue así porque la responsabilidad de esta desgracia fue de la misma víctima. Este hombre no encontró nada más ingenioso que encerrar una pitón de 6 metros en un frasco de vidrio y sin alimentarla.

Cuando el inconsciente sujeto quiso ver cómo estaba la pitón, abrió el recipiente y el reptil saltó desesperado sobre él. Lo primero que hizo fue morderlo para luego enroscarse alrededor de su cuello para estrangularlo hasta dejarlo sin vida.

La hermana del sujeto, que estaba presente en el momento de la desgracia, entre gritos y forcejeo intentó ayudarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano.

La mujer dijo: “No sé por qué mi hermano tenía una serpiente. La encontró hace tres o cuatro días y la metió en una jarra. Lo escuché gritar y vi que fue mordido por una serpiente que estrangulaba su cuerpo. No pude hacer nada”.

Tras llegar los rescatistas, Savan Tabklay, nombre del fallecido, ya había dejado de existir. Así que ellos procedieron a liberar el cuerpo del hombre que aún estaba atrapado en el abrazo constrictor de la pitón que lo estranguló.

Cuando lograron sacar a la serpiente, la metieron en un saco para posteriormente sacrificarla.

