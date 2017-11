Tyrese Gibson amenaza con dejar “Rápido y Furioso” si vuelve ‘La Roca’ por esta razón

La saga de películas de Fast and Furious es una de las más queridas por todos los fanáticos del séptimo arte. Algunos de los personajes que nos ha regalado han pasado a la historia del cine gracias a su carisma. Con ellos hemos vivido momentos emocionantes como si de nuestra propia ‘familia’ (como suelen llamarse ellos) se tratase. Ya tuvimos que superar la dolorosa pérdida de Paul Walker hace unos años y hoy, por otros motivos mucho menos trágicos, nos llega la noticia de que otro de sus míticos actores está al borde de renunciar al rol que lo hizo famoso.

Jason Statham y Dwayne Johnson estrenarán un spin-off de sus personajes en 2019, por lo que la próxima entrega de la saga principal quedaría relegada a 2020, cosa que, en principio, no sería nada raro, ¿no?

Pues, al parecer, esta noticia no se la ha tomado muy bien Tyrese Gibson, el cual se ha visto muy afectado por esta decisión del estudio, de la cual culpa también a su compañero de reparto The Rock por haber aceptado el papel.

Gibson está ahora mismo inmerso en un costoso juicio por la custodia de su hija, motivo por el cual necesitaría con urgencia los ingresos derivados de rodar la cinta. El actor se habría puesto en contacto con Johnson, al cual le habría pedido que no aceptase el papel y que no ‘perjudicase’ de esa forma al resto del reparto. Pero La Roca no está dispuesto a ceder en eso y este ha sido el motivo que ha molestado mucho (muchísimo) a Gibson.

“No eres el campeón del pueblo (refiriéndose a la época de Johnson como wrestler), eres el campeón del egoísmo. Gracias por hacer que la franquicia gire en torno a ti“, escribía un enfadado Tyrese en su cuenta de Instagram.

Recientemente la cosa ha acabado de explotar al publicar en su Instagram: “Si Dwayne está en ‘Fast 9’, no habrá más Roman Pierce“, es decir, su personaje desaparecería de la saga por completo.

Suponemos que, con el paso de las horas, Gibson reflexionó sobre lo que había hecho y habría caído en la cuenta de que, los productores, jamás perderían a Johnson, teniendo en cuenta el tirón comercial que tiene.

Así pues, su siguiente post en la famosa red social de fotografía iba adjunta con un mensaje de conciliación apelando a la tan amada figura de Paul Walker. ¿Cómo ha reaccionado The Rock a todo esto? Pues pasando del tema y haciendo ejercicio; algo muy suyo.

