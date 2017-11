Una foto vale más que mil palabras.

Con todas las ridiculeces que existen en este mundo, como que un canal de televisión le compre pasajes a los homosexuales para que se vayan de su país o que la sociedad siga insistiendo en que las mujeres nos depilemos. Y sí, en ocasiones hay cosas maravillosas que nos devuelven la fe en la humanidad, como ver a muchos diferentes tipos de madres en la naturaleza.

Pero si hay algo que ya está rayando en lo ridículo, es que la gente siga molestándose porque las mujeres amamantan en público a sus hijos. En serio, gente, todos estuvimos ahí, por qué tanto problema.

Y el temita a tomado rumbos insospechados. Aimee Wood es una chica de 20 años que suele compartir en sus redes sociales fotografías de ella y su hija mientras la alimenta.

Sí, pechos al aire.

Uno pensaría que si el asuntito le molesta a alguien, esa persona simplemente dejaría de seguir a Aimee. Eso haría alguien normal, pero un tipo llamado Rick decidió enviarle un mensaje por facebook quejándose de la cantidad de fotos que publicaba la chica.

¿Lo gracioso? Es que Aimee ni siquiera lo tenía como amigo en esa red social.

“Pon tus malditas tetas lejos. Las he estado viendo todo el día. No tengo nada en contra del amamantado, de hecho a mi me gusta me gusta chupar una teta, pero no hay necesidad de mostrarlo. Será perturbante para tu pobre niña cuando crezca y ¡¡¡se vea plagada por todas las redes sociales chupando tu flácido pezón!!!”