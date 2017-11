Kate McClure de 27 años se enfrentó a una complicada situación en latas horas de la madrugada. Su auto se detuvo y, aterrada en medio de la carretera, tuvo que bajarse para caminar sola hasta la gasolinera más cercana.

Sin embargo, su miedo no duró mucho, ya que mientras se dirigía a su destino un hombre “sintecho” que se encontraba en la zona se acercó a la mujer y le solicitó que volviera a su coche y cerrará las puertas.

Entonces fue él quien, sin pedir nada a cambio, caminó hacia la estación de servicios más cercana y gastó sus últimos 20 dólares en el combustible que le permitiría a Kate llegar a su destino.

Frente al noble gesto del hombre, la joven quiso devolverle la mano y unas horas más tarde volvió al lugar donde el hombre la había ayudado para entregarle ropa y provisiones.

Tan agradecida se sentía que volvió varias veces al lugar para conocerlo mejor y decidió que podía hacer mucho más para ayudarlo. El hombre resultó ser un veterano de la Armada Estadounidense llamado, Johnny Bobbitt Jr.

Según lo menciona el medio internacional RT “Kate inició una campaña de recaudación de fondos en el portal Gofundme.com para poder cambiar la vida del buen samaritano. Fijó el límite deseado en 10.000 dólares, pero logró recaudar más de 282.000 dólares”.

Homeless man Johnny Bobbitt Jr. used his last $20 to get Kate McClure home safe. Now, she's paying it forward https://t.co/XdlLDrMQbo #UpliftingNews

— Metro News Canada (@MetroNewsCanada) November 23, 2017